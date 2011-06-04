В Мьянме освободили россиянку из мошеннического колл-центра

Сейчас девушка остается в депортационном центре.

По результатам совместной работы сотрудников Посольства России в Мьянме, представителя российских правоохранительных органов во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также местных силовых структур 20 апреля удалось освободить гражданку России из мошеннического колл-центра. Соответствующее заявление сделали дипломаты через собственный Telegram-канал. Они пояснили, что наша соотечественница стала жертвой интернет-аферистов.

Известно, что в начале апреля девушка она прибыла в город Янгон с целью трудоустройства. Однако в результате ее вывезли с территории страны неустановленными лицами в приграничный с Таиландом район города Мьявади. Там потерпевшей предложили работу в одном из мошеннических колл-центров. Участвовать в преступной деятельности гражданка отказалась, поэтому обратилась за помощью в полицию. Таки образом МВД России начало проводить мероприятия по вызволению гражданки. Сейчас россиянка остается в депортационном центре МВД Мьянмы в районе города Мьявади. Вместе с ней там содержится ещё одна гражданка Российской Федерации, освобожденная в марте текущего года в аналогичном колл-центре.

Посольством России в Мьянме в рамках взаимодействия с компетентными органами страны пребывания прорабатывается вопрос об организации 5 мая с.г. передачи двух россиянок сотрудникам Посольства России в Таиланде для их последующего возвращения на Родину. сообщение посольства РФ

Россиянку, освобожденную в Мьянме, направят в Таиланд для репатриации.

