Власти Петербурга создадут попечительский совет "Ленфильма"

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал на ПМЭФ о планах по управлению киностудией.

На Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил о создании попечительского совета киностудии "Ленфильм". По его словам, этот вопрос находится на личном контроле губернатора Александра Беглова. "В совет директоров войдут одни люди, в попечительский — другие. Все детали неоднократно обсуждались", — цитирует Пиотровского ТАСС.

Ранее, 4 июня, на сессии о кинематографе вице-губернатор рассказал, что завершается формирование совета директоров "Ленфильма", после чего будет закрыт вопрос с долгами студии. Пиотровский пояснил, что совет директоров занимается имущественными и финансовыми вопросами. В него по традиции входят представители городских комитетов — финансов и контроля за имуществом. Художественные вопросы они не решают. Попечительский совет, вероятно, возьмёт на себя творческую и стратегическую составляющую развития легендарной киностудии.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Ленфильму" требуются новые высокотехнологичные площадки для развития.

Фото: PIter.TV