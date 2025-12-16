"Ленфильму" требуются новые высокотехнологичные площадки для развития

Концепция развития на 2026–2030 годы предполагает расширение инфраструктуры, и студия подходит к этому вопросу прагматично, учитывая логистику и наличие свободных участков.

Пресс-служба киностудии "Ленфильм" заявила о необходимости создания новых высокотехнологичных производственных площадок, чтобы удовлетворить растущий спрос на кинопроизводственные услуги. В настоящее время действующий комплекс "Ленфильма" обслуживает более 75 полнометражных фильмов и сериалов ежегодно, включая такие масштабные проекты, как "Майор Гром", "Мастер и Маргарита" (14+), "Король и шут" (18+), "Этерна" (16+) и "Огниво" (6+). Кроме того, на киностудии активно снимаются документальные фильмы, рекламные проекты и музыкальные клипы, пишет "Петербургский дневник".

Тем не менее, текущие мощности "Ленфильма" покрывают лишь часть потребностей города в кинопроизводственных услугах. В связи с этим, модернизация существующих мощностей на Каменноостровском проспекте, 10, а также создание новых производственных площадок, являются необходимыми шагами для привлечения дополнительных проектов в Петербург. Концепция развития на 2026–2030 годы предполагает расширение инфраструктуры, и студия подходит к этому вопросу прагматично, учитывая логистику и наличие свободных участков.

Напомним, что генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст предложил перенести основные павильоны и технологические мощности "Ленфильма" ближе к Финскому заливу, оставив историческое здание под музей. Он также призвал руководство студии инвестировать в искусственный интеллект и технологии генерации аудио- и видеоизображения, приведя в пример успешный кинопарк "Москино" в Троицке.

В завершение, пресс-служба "Ленфильма" подчеркнула готовность к сотрудничеству с профессионалами и пригласила жителей и гостей города на экскурсии по киностудии, чтобы продемонстрировать все имеющиеся производственные возможности.

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Фото: Piter.TV