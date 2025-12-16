Эрнст предложил вывезти "Ленфильм" из центра Петербурга на берег

Глава "Первого канала" выступил с инициативой на ПМЭФ. По его мнению, старое здание стоит отдать под музей, а основные павильоны и технологии переместить на новую площадку, вложившись в искусственный интеллект.

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст в ходе Петербургского международного экономического форума высказал мнение, что киностудию "Ленфильм" не следует удерживать в историческом здании в центре города. Он предложил оставить одно из строений для музея, а основные павильоны и технологические мощности перенести ближе к берегу Финского залива.

Эрнст подчеркнул, что студии необходимо активно инвестировать в искусственный интеллект, а также в технологии генерации аудио- и видеоряда. В качестве успешного примера он привёл кинопарк "Москино" в подмосковном Троицке. По словам Эрнста, этот кластер растёт с каждым днём, вызывая гордость у Москвы, восхищение у участников проектов и радость у кинематографистов. За короткое время там построили большой киногород с несколькими уникальными локациями.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленфильм" снимает картину о девочке-почтальоне из блокадного Ленинграда.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"