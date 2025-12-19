"Ленфильм" снимает картину о девочке-почтальоне из блокадного Ленинграда

Фильм о подростке, доставлявшем письма в осаждённом городе, должна выйти в сентябре 2026 года.

На "Ленфильме" завершаются съёмки картины о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде. Как рассказал режиссёр-постановщик Владимир Захаренко в беседе с корреспондентом ТАСС, главная задача фильма — показать жителей осаждённого города не как страдальцев, а как победителей, отстоявших свой город.

Фильм рассказывает историю подростка Тамары, которая в условиях голода и холода пытается получить работу почтальона, чтобы обеспечить младшую сестру и не попасть в детский дом.

Главное — мы хотим показать блокадников не как страдальцев, а как победителей, которые отстояли свой город. Владимир Захаренко, режиссёр-постановщик

Съёмки проходят в сжатые сроки — с 12 января по 5 февраля. Одной из ключевых локаций стал неотреставрированный двор здания филфака РГПУ им. Герцена на 1-й линии Васильевского острова. Художник-постановщик Сергей Зайков отметил, что аутентичная фактура старинного здания "украшает пространство" и позволяет обойтись без лишних декораций.

Особую достоверность эпизоду массовой эвакуации придают подлинные грузовики ГАЗ-АА ("полуторки") из коллекции "Ленфильма", которые в годы войны возили грузы по "Дороге жизни". В одном из ключевых эпизодов героиня, уже погрузившись с сестрой в кузов машины для эвакуации, в последний момент выпрыгивает из неё, чтобы остаться в городе и помогать людям. По замыслу создателей, через судьбу ребёнка будет показана драма всего Ленинграда.

Фильм должен выйти в широкий прокат уже в сентябре 2026 года. Часть материала уже отправлена на монтаж. Картина продолжает традицию "Ленфильма" в создании масштабных исторических произведений о подвиге ленинградцев.

Фото: Telegram / Киностудия "Ленфильм"