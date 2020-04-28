  1. Главная
Знаки "Жителю блокадного Ленинграда" вручены 49 ветеранам в Красногвардейском районе
Церемония состоялась в Комплексном центре на Пискаревском проспекте.

В Красногвардейском районе Петербурга 49 ветеранам, прожившим в осажденном городе менее четырех месяцев, вручили знаки "Жителю блокадного Ленинграда". 

Церемония состоялась в Комплексном центре на Пискаревском проспекте. В мероприятии поучаствовали юнармейцы отряда "Красная Гвардия", концертную программу подготовил Красногвардейский центр культуры. 

Знак теперь вручают всем блокадникам вне зависимости от срока проживания в осажденном Ленинграде. Соответствующий закон в октябре подписал губернатор Александр Беглов. 

Ранее на Piter.TV: Смольный утвердил новые льготы для блокадников. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

