Знаки "Жителю блокадного Ленинграда" вручены 49 ветеранам в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга 49 ветеранам, прожившим в осажденном городе менее четырех месяцев, вручили знаки "Жителю блокадного Ленинграда".

Церемония состоялась в Комплексном центре на Пискаревском проспекте. В мероприятии поучаствовали юнармейцы отряда "Красная Гвардия", концертную программу подготовил Красногвардейский центр культуры.

Знак теперь вручают всем блокадникам вне зависимости от срока проживания в осажденном Ленинграде. Соответствующий закон в октябре подписал губернатор Александр Беглов.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района