Каллас: главы МИД ЕС обсудят участие Евросоюза в переговорах с Ираном

В Евросоюзе прокомментировали соглашение между США и Ираном и европейское участие в договоренностях.

Главы министерств по иностранным делам стран-членов Европейского союза обсудят участие регионального сообщества в мирных переговорах с Ираном, опираясь на свой ранний опыт в соглашении по ядерной программе исламской республики. Соответствующее заявление сделала местным журналистам глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас. Иностранная чиновница выступила перед СМИ по прибытии на встречу глав министерства по иностранным делам, организованной в Люксембурге. Ей задали вопрос о том, как коллективный Брюссель будет задействован в обсуждении с властями Тегерана.

Да, именно это мы будем обсуждать с министрами иностранных дел. Мы в контакте с Ираном, странами Залива и американскими партнерами, чтобы предложить помощь, поскольку у нас есть опыт в области ядерных переговоров, мы также можем предложить другую помощь. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Кая Каллас не упомянула в своем выступлении обещание Евросоюза отправить в Ормузский пролив военные корабли, как только "обстановка безопасности это позволит".

ЕК предложила включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС.

Фото и видео: European Commission