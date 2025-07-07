В МИД России негативно оценили недавние выпады властей из Токио в отношении поездки президента России на Итуруп.

Японское правительство дошло до того, что развязно указывают российскому президенту о том, какие регионы ему можно посещать. Соответствующий комментарий журналистам сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что поведение властей из Токио для Москвы является абсолютно неприемлемым. Упомянутые сентенции МИД РФ отвергает как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные.

Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации Владимиром Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению чиновницы, текущие выпады японского руководства в адрес нашего руководства еще раз демонстрирует миру близорукую линию Токио на враждебный антироссийский политический курс.

Захарова: немецкий журналист Мартенс лопнул на пресс-конференции, как гнойник.

Фото: МИД России