В Петербурге открывается IV Форум коллекционеров книги художника

Каждый участник форума продемонстрирует новые авторские книги, созданные в течение года.

В Библиотеке книжной графики 2 октября стартует четвертый Форум коллекционеров книги художника и печатной графики. В течение трех дней 16 именитых бук-артистов, графики из разных городов России, а также книгоиздатели и коллекционеры представят публике свои раритеты. К российскому сообществу присоединятся представители французской школы дизайна Efet Studio Crea, сообщает "Петербургский дневник".

Центральным объектом экспозиции станет альманах "Садок Судей III", собранный из обойных листов. Издание посвящено 140-летию поэта-авангардиста Велимира Хлебникова и содержит стихи поэта и философа Константина Кедрова, композитора Владимира Мартынова, а также рисунки Леонида Тишкова, Игоря Иогансона и других мастеров. Напомним, что первые сборники русских футуристов с таким же названием выходили в 1910 и 1913 годах на аналогичной бумаге.

Каждый участник форума продемонстрирует новые авторские книги, созданные в течение года. Помимо выставки редкостей, мероприятие сопроводит насыщенная деловая программа, включающая дискуссии, медиации и круглые столы.

Фото: предоставлено организаторами