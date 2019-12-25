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Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным
Сегодня, 16:26
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

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Сейчас предпосылок для выхода на переговоры на уровне президентов России и Украины нет.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Москву для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, если у него возникнет такое желание. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что позиция российской стороны касательно возможной встречи Владимира Путина с украинским лидером остается неизменной и хорошо известной. Глава государства ранее неоднократно подтверждал готовность принять Зеленского в российской столице.

Песком подчеркнул, что Россия в полной мере готова обеспечить Зеленскому все необходимые гарантии безопасности. В Кремле добавили, что глава киевского режима четко осознает, какие именно шаги необходимы для окончательного разрешения конфликта.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной в любой момент.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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