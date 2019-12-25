Путин направил приветствие участникам циркового фестиваля "Без границ"

Президент поздравил цирковых артистов с открытием форума в Петербурге.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам V Международного фестиваля циркового искусства "Без границ". Документ размещён на сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, что в России цирк пользуется особой любовью зрителей разных поколений. Он подчеркнул, что отечественная цирковая школа по праву славится богатой историей, замечательными традициями и всемирно известными династиями талантливых артистов.

Путин выразил уверенность, что творческий форум пройдёт на высоком организационном и художественном уровне и станет настоящим праздником мастерства, смелости и красоты. Президент пожелал участникам вдохновения и успешных выступлений, а многочисленным гостям – добрых и позитивных впечатлений.

Фестиваль открылся в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, известном как легендарный цирк Чинизелли.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил о готовности провести новый саммит с Путиным.

Фото: сайт Кремля