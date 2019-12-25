Путин направил приветствие участникам циркового фестиваля "Без границ"

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам V Международного фестиваля циркового искусства "Без границ". Документ размещён на сайте Кремля.
В обращении глава государства отметил, что в России цирк пользуется особой любовью зрителей разных поколений. Он подчеркнул, что отечественная цирковая школа по праву славится богатой историей, замечательными традициями и всемирно известными династиями талантливых артистов.
Путин выразил уверенность, что творческий форум пройдёт на высоком организационном и художественном уровне и станет настоящим праздником мастерства, смелости и красоты. Президент пожелал участникам вдохновения и успешных выступлений, а многочисленным гостям – добрых и позитивных впечатлений.
Фестиваль открылся в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, известном как легендарный цирк Чинизелли.
Ранее мы сообщали, что Трамп заявил о готовности провести новый саммит с Путиным.
Фото: сайт Кремля
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