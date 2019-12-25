Петербург принимает юбилейный форум госзакупок с участниками из 74 регионов

В Петербурге открылся юбилейный форум по контрактным отношениям.

В Петербурге 1 октября начал работу X Юбилейный международный форум контрактных отношений. За 10 лет мероприятие прошло путь от региональной дискуссионной площадки до крупного профессионального события, посвященного государственным, муниципальным и корпоративным закупкам.

В форуме участвуют более 2000 специалистов из 74 регионов России. По видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились представители Беларуси, Китая, Индонезии, Казахстана, Индии, Бразилии, ЮАР и Зимбабве. Деловая программа рассчитана на 2 дня.

Одним из новых направлений юбилейного форума стал образовательный проект "Госзаказ для СВОих Санкт-Петербург". Он предусматривает профессиональную подготовку ветеранов СВО и членов их семей для последующей работы в сфере государственных закупок. На участие в специальном образовательном треке зарегистрировались 133 человека. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание "Контрактная система: ключевые цели и направления развития до 2027 года". Участники обсудят развитие контрактных систем БРИКС и ЕАЭС, региональный опыт проведения закупок и использование бережливых технологий.

Отдельные дискуссии посвятят применению искусственного интеллекта для оптимизации государственных закупок, практике работы контрольных органов, национальному режиму и регулированию корпоративных закупок. За 10 лет форум сформировал профессиональную площадку для обмена опытом в сфере контрактной системы. Юбилейная программа посвящена итогам ее развития и дальнейшим направлениям совершенствования закупочных механизмов.

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