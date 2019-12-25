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Полиция проводит проверку после травмирования женщины на "Елизаровской"
Сегодня, 14:51
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Полиция проводит проверку после травмирования женщины на "Елизаровской"

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Пострадавшую толкнул неизвестный на эскалаторе.

Полицейские проводят проверку по факту травмирования женщины на эскалаторе в метрополитене. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В отдел 18 сентября поступила информация о госпитализации 32-летней пассажирки с закрытым переломом бедра. Позже стало известно о том, что к правоохранителям на "Ломоносовской" обращался мужчина с просьбой принять меры к неизвестному, по вине которого пострадала его супруга. 

Предварительно, злоумышленник толкнул потерпевшую на "Елизаровской", от чего та упала и сломала ногу. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. По окончании проверки будет вынесено законное и обоснованное решение. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист жестоко избил оппонента во время конфликта у клуба на Заневском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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