Полиция проводит проверку после травмирования женщины на "Елизаровской"

Пострадавшую толкнул неизвестный на эскалаторе.

Полицейские проводят проверку по факту травмирования женщины на эскалаторе в метрополитене. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В отдел 18 сентября поступила информация о госпитализации 32-летней пассажирки с закрытым переломом бедра. Позже стало известно о том, что к правоохранителям на "Ломоносовской" обращался мужчина с просьбой принять меры к неизвестному, по вине которого пострадала его супруга.

Предварительно, злоумышленник толкнул потерпевшую на "Елизаровской", от чего та упала и сломала ногу. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. По окончании проверки будет вынесено законное и обоснованное решение.

Ранее на Piter.TV: рецидивист жестоко избил оппонента во время конфликта у клуба на Заневском проспекте.

Фото: Piter.TV