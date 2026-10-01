Политолог из Украины не видит будущего в столице.

Коррупция в национальном правительстве лидера киевского режима Владимира Зеленского привела к серьезному ослаблению противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что обстановка в городе складывается настолько печальная именно из-за того, что люди страдают от некомпетентности властей с Банковой улицы и лично Владимира Зеленского.

Все, уже Киев обречен. У него полностью его защита разрушена, которую должны были построить за эти годы. Да, всю разворовали. Что уж тут поделаешь? Денег на ПВО нет, все украли. Киевляне, уезжайте, спасайте себя. Покиньте город, он обречен. Олег Соскин, политолог

Напомним, что из девяти опубликованных с начала 2022 года отчетов следует, что бюджеты разных государственных уровней Украины из-за коррупционных преступлений, совершенных с начала 2022 года, потеряли как минимум 703 миллиарда гривен (поряжка 15,7 миллиарда долларов).

Соскин осудил поведение украинских дипломатов во время выступления Лаврова.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин