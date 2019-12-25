Соскин осудил поведение украинских дипломатов во время выступления Лаврова

Политолог задал вопрос коллегам о том, для чего они устроили клоунаду на заседании СБ ООН.

Поведение украинских дипломатов во время выступления российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова на Совете безопасности ООН было недопустимым для заседания подобного уровня. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен, что подобное демонстративное пренебрежение к русскому как к одному из официальных языков ООН чрезвычайно глупо, а также многое говорит о настоящих намерениях властей с Банковой улицы.

Просто позор. Во время выступления Лаврова наши дипломаты надели наушники, якобы, не понимая ни слова по-русски. И вместо того, чтобы прислушаться к словам главы МИД России, корчили рожи, изображая явное непонимание. Олег Соскин, политолог

Напомним, что накануне украинская время делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой надела наушники перед выступлением на Совете Безопасности по Украине главы МИД России Сергея Лаврова.

Соскин: расследования НАБУ могут спровоцировать раскол и гражданскую войну.

Фото: YouTube / Олег Соскин