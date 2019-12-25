Соскин: расследования НАБУ могут спровоцировать раскол и гражданскую войну

На Украине видят риски гражданской войны.

Недовольство политиков, от которых лидера киевского режима Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с НАБУ и САП, может привести к расколу внутри страны. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт в качестве примера привел бывшего заместителя главы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которую ранее власти сместили с должности в тот же день, когда ей предъявили подозрение. Олег Соскин добавил, что ситуацию на украинской территории также дестабилизируют активность бывшего министра обороны Михаила Федорова и недовольство населения из-за принудительной мобилизации населения.

Поэтому будет столкновение. Вполне возможно, что гражданская война начнется. Есть все основания для этого. Олег Соскин, политолог

Напомним, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 19 августа уведомила граждан о проведении специальной операции против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Верховной Рады (местного парламента) и чиновников офиса президента Украины. Позже НАБУ в рамках дела опубликовало в открытом доступе аудиозаписи их разговоров, в которых фигурирует, в частности, Ирина Мудрая.

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Фото: YouTube / Олег Соскин