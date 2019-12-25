Размороженные креветки из Индии не пустили на рынок Петербурга

В порту Петербурга нашли 20 тонн креветок с нарушенным температурным режимом.

В порту Санкт-Петербурга инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе партии свежемороженых креветок Ваннамей весом 20 тонн. Продукцию доставили из Индии для петербургской компании, однако во время проверки специалисты обнаружили нарушение температурного режима.

При осмотре контейнера инспекторы заметили деформированные коробки. После вскрытия нескольких упаковок внутри обнаружили пакеты с непрозрачной жидкостью. Сама продукция оказалась размороженной.

Согласно показаниям термотреккера, с 20 августа температура внутри контейнера составляла от +0,8 до +4,9 градуса. При этом производитель указывал, что креветки должны перевозиться при температуре не выше -18 градусов.

Движение партии приостановили. По решению владельца 20 тонн продукции уничтожили путем сжигания под контролем сотрудника Россельхознадзора.