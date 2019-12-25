Россиянам могут сократить выдачу шенгенских виз в 2027 году

Пересмотр визовых требований в отношении граждан России включен в проект Евросовета.

Число шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, может снизиться в 2027 году из-за планируемого в Европе пересмотра визовой политики. Об этом ТАСС рассказал руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов,

По словам специалиста, пока нет оснований рассчитывать на полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. При этом вопрос об изменении визовых требований к россиянам включён в проект выводов Евросовета. Очередное заседание пройдёт 15–16 октября в Брюсселе.

Абасов отметил, что даже если страны ЕС согласуют новые визовые ограничения, Европа вряд ли полностью исчезнет из линейки туристических предложений для россиян. При этом не исключено, что процедура оформления виз станет сложнее, а сроки и стоимость получения документов — выше.

Ранее мы сообщали, что США хотят отказываться от въездных штампов в паспортах, таким образом, после пересечения границы отметка может не быть у россиян с визой.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)