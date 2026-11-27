В расчете на одного человека показатель составит 20 227 рублей.

В России определен размер прожиточного минимума на следующий год. Согласно бюджету, который одобрен Советом Федерации, показатель увеличится для всех категорий населения, пишет 27 ноября телеканал "Санкт-Петербург".

Так, прожиточный минимум вырастет почти на 7%. В расчете на одного человека он составит 20 227 рублей (+1288 рублей в сравнении с 2026-м). Для трудоспособных граждан показатель изменится с 20 644 до 22 047 рублей, для пенсионеров – с 16 288 до 17 395 рублей, а для детей – с 18 371 до 19 620 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что зимой петербургские дворники могут зарабатывать до 120 тыс. рублей в месяц. В остальные сезоны их средний заработок составляет около 65 тыс. рублей.

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