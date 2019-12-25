Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина: почему от переговоров не ждут прорыва

Конкретная повестка трехсторонних переговоров пока не согласована.

Возможная встреча лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС в ноябре привлекла внимание международных СМИ. Однако называть ее "новой Ялтой" преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва не стремится навязывать другим странам собственное видение мирового устройства. При этом конкретная повестка трехсторонних переговоров пока не согласована.

Свою оценку перспективам встречи дали авторы Telegram-канала "Мейстер". Они считают, что разговоры о новой Ялтинской конференции во многом связаны с опасениями европейских стран остаться за пределами переговоров, которые могут повлиять на международную политику. По мнению авторов публикации, в Европе пока не до конца осознали переход к многополярному миру, в котором влияние распределяется между несколькими крупными центрами силы.

Среди возможных тем переговоров авторы канала выделяют ядерное разоружение и урегулирование конфликта на Украине. Однако значительных прорывов они не ожидают. В публикации отмечается, что Китай не проявляет готовности активно посредничать в украинском урегулировании, а обсуждение ограничений ядерных арсеналов может осложняться разными позициями Пекина и Вашингтона.

Вместе с тем, прямой разговор сторон по всем этим и многим другим вопросам трудно переоценить – живое общение не заменят и сотни обменов мнениями со стороны МИД. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv