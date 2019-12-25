Это произошло на полях VII Форума СМИ России и Китая.

Издание "Петербургский дневник" и Центр международной коммуникации провинции Шаньси заключили соглашение о сотрудничестве на полях VII Форума СМИ России и Китая. Мероприятие проводилось 24 и 25 ноября в центре "Россия" в Москве.

Медиа из Северной столицы оказалось в компании ТАСС, "Российской газеты", RT и других известных изданий. Меморандум открывает новое направление работы – сотрудничество с китайскими регионами. Так, продолжится серия проектов "Петербургского дневника", посвященных культурному обмену.

Соглашение с Центром международной коммуникации провинции Шаньси стало закономерным движением вперед. Всего лишь прошлой осенью мы договорились о сотрудничестве с Ханчжоуским центром международных коммуникаций, а несколько месяцев назад выстроили устойчивое взаимодействие с информационным агентством Синьхуа. Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

Ранее петербуржцы определили, какие поговорки Владимир Даль записал бы в 2026 году.

Фото: предоставлено "Петербургским дневником"