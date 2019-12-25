На участке должна была быть открытая стоянка.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ГКУ "ЦПЭИГИ" начали работы по освобождению земельного участка площадью более 3,2 тыс. квадратных метров, расположенного на Дальневосточном проспекте в Невском районе. Здесь должна была быть открытая стоянка, однако арендатор обустроил комплекс автосервисного обслуживания. В двухэтажном павильоне занимались кузовным ремонтом и покраской машин, сообщили в ведомстве 26 ноября.

В мае суд расторг договор, а в сентябре апелляционная инстанция подтвердила законность решения. При этом территорию не покинули в добровольном порядке. В настоящее время объекты демонтируют.

После завершения мероприятий участок вернется в распоряжение города, а расходы на его освобождение планируется взыскать с арендатора в рамках претензионно-исковой работы. Комитет по контролю за имуществом

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Фото: пресс-служба ККИ Петербурга