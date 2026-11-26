В США объяснили, что являются только посредниками в работе по мирному урегулированию кризиса.

В Вашингтоне сравнили процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта на украинской территории с распутыванием рыболовной лески. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиаса Депфнера. Иностранец видит необходимость одновременного решения сразу нескольких сопутствующих проблем. Иностранец добавил, что в рамках регулярных рабочих контактов с российской, украинской и европейской делегациями становится очевидным, что разрешение основного противоречия невозможно без проработки смежных вопросов.

Я сравниваю это с рыбалкой: я часто хожу ловить рыбу со своим сыном, и когда его леска запутывается, порой для того, чтобы распутать один узел, сначала приходится развязать пять или шесть других вокруг него. Джаред Кушнер, спецпосланник США

Для достижения заявленной цели в США параллельно ведется работа сразу по пяти направлениям. Среди таковых спецпосланник выделил формирование долгосрочной архитектуры безопасности в европейском регионе, предоставление гарантий безопасности, послевоенное экономическое восстановление и реализацию гуманитарных миссий.

Кушнер призвал Зеленского уважительнее говорить с Трампом.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner