Масштабный обмен военнопленными России и Украины, готовящийся при участии американских представителей, состоится до конца декабря 2026 года. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиаса Депфнера. Иностранец полагает, что домой к своим семьям в преддверии праздников могут вернуться тысячи людей
Цель трехсторонней встречи заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим за всю историю конфликта.
Джаред Кушнер, спецпосланник США
Говоря о праздниках, Кушнер имел в виду католическое Рождество, которое в США отмечается 25 декабря.
Кушнер назвал Путина исторической личностью.
Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner
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