В США рассказали о том, какая работа на гуманитарном треке проводится.

Масштабный обмен военнопленными России и Украины, готовящийся при участии американских представителей, состоится до конца декабря 2026 года. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиаса Депфнера. Иностранец полагает, что домой к своим семьям в преддверии праздников могут вернуться тысячи людей

Цель трехсторонней встречи заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим за всю историю конфликта. Джаред Кушнер, спецпосланник США

Говоря о праздниках, Кушнер имел в виду католическое Рождество, которое в США отмечается 25 декабря.

Кушнер назвал Путина исторической личностью.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner