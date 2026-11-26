Американец охарактеризовал президента России как гроссмейстера в политике.

В США назвали российского президента Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиаса Депфнера. Иностранец добавил, что лидер Кремля не только хочет добиться мирного урегулирования кризисной ситуации, но также дополнительно дать старт двусторонним отношениям с вашингтонской администрацией.

Можно одобрять, что он сделал, или отвергать, но он определенно гроссмейстер политики. Он историческая личность... Он не только хочет добиться мира, но также попытаться изменить отношения с Америкой. Он хочет попробовать и выяснить, есть ли способ начать все заново. Джаред Кушнер, спецпосланник США

Американский представитель также выразил надежду на то, что способ перезапуска отношений между Белым домом и Кремлем действительно есть. Джаред Кушнер пояснил, что в мировой истории случаются перемены. Он добавил, что США и Россия вместе сражались во Второй мировой войне.

Кушнер: перезагрузка отношений РФ и Европы станет "главным призом".

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner

