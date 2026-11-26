Глава ЕК поставила требования перед Москвой до начала мирных переговоров.

Европейская комиссия выдвинула новые предварительные условия для переговоров с российским руководством. В частности, она хочет "энергетического перемирия" на весь зимний период и новой сделки по свободному проходу судов в акватории Черного моря для Украины. Соответствующее заявление сделала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на очередной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Иностранная чиновница пояснила, что требования регионального сообщества включают в себя несколько пунктов. Только на этих условиях коллективный Брюссель готов начать переговоры с Москвой.

Европа будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине.. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что на саммите 13 ноября в Брюсселе политические элиты из ЕС вновь не смогли ни назначить переговорщика по Украине, ни определить общую переговорную позицию Евросоюза.

Фон дер Ляйен заявила об участии Европы в переговорах по Украине.

Фото и видео: YouTube / ET Now World