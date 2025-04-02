Выставка будет открыта до 19 октября 2027 года.

В Инженерном доме Петропавловской крепости готовится к открытию необычная экспозиция, которая позволит заглянуть в мир детей последнего российского императора Николая II. Выставка, организованная Государственным музеем истории Санкт‑Петербурга, собрала трогательные и очень личные предметы, которые раскрывают будни и увлечения "маленьких Романовых".

Выставка будет открыта для посетителей с 27 ноября до 19 октября 2027 года.Как отметили в пресс-службе музея, среди экспонатов — тряпичная кукла "Мавр", сшитая великой княжной Анастасией, флейта императора Николая II и визитница из черепашьего панциря с гравировкой "ОТМА". Эта аббревиатура составлена из первых букв имён четырёх великих княжон — Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

Значительную часть выставки составляет коллекция вещей цесаревича Алексея. Здесь можно увидеть его муфту и матросский воротник, а также любимые игрушки — игрушечные паровозы, наборы оловянных солдатиков и бумажный конструктор "Рыцарский замок".

Не менее трогательны и вещи, принадлежавшие великим княжнам. В экспозиции представлены альбомы с рисунками Марии, а также попонка для французского бульдога Ортипо.

Дополняют экспозицию спичечница императрицы Александры Фёдоровны, письменный прибор "Совушки" и банкнота с автографом Григория Распутина — оба предмета были подарены цесаревичу. Также гостям выставки представят материалы находящегося в производстве Следственного комитета уголовного дела о расстреле в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, включая копии протоколов допросов свидетелей 1919 года.

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Фото: пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга