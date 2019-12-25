Премьер Латвии рассказал об условии поддержки украинской сельхоз продукции Европой.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предупредил украинские власти о том, что коллеги из Риги нае помогут Банковой улице с экспортом ее агропромышленной продукции в том случае, если киевский режим попытается ускорить принятие запрета на транзит российского зерна. Высказывание прибалтийского политического деятеля приводят местные журналисты из новостного портала Delfi.

Он подчеркнул, что Латвия не хочет никакого российского зерна, но, если решение будет принято поспешно, Украине автоматически дадут понять, что Латвия не может ей помочь. сообщение иностранного СМИ

Глава латвийского правительства добавил, что несмотря на просьбы украинских партнеров, официальная Рига не может сейчас принять "эмоциональное решение" и запретить по своей территории транзит российского зерна. Это решение связано с тем, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на национальных интересах государства.

Латвия рассмотрит возможность закрытия всех КПП на границе с Россией.

Фото: YouTube / AI RANCH | Evalds Urtans