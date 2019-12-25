Эксперты видят необходимость в постоянном и более тщательном мониторинге территории.

Сотрудники Лимнологического института СО РАН установили, что в Байкале и реке Ангаре сейчас присутствуют цианобактерии, выделяющие в воду опасные токсины. Они могут поражать печень человека и даже оказывать паралитическое воздействие на нервную систему. Такая информация опубликована в газете "Известия". Эксперты пояснили прессе, что цианобактерии мешают передаче сигналов между нервными клетками. В результате такое воздействие может закончиться для пострадавшего параличом и гибелью организма.

Речь о микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление и поражение печени, а вторые - это нейротропные яды... Прямой угрозы отравлений нет, однако риски возрастают. Ольга Белых, аведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН

Специалист отметила, что в ходе исследований впервые обнаружены в толще воды генетические следы микроорганизмов, ответственных за выработку опасных токсинов. Долгое время данную проблему ученые считали для озера неактуальной, так как размножение цианобактерий обычно связывается с загрязненными водоемами. Эксперт добавила, что озеро Байкал огромно, поэтому основная часть природного объекта остается чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают туристы, концентрация токсинов в акватории может в несколько раз превышать допустимые для человека нормы. Очагами активности опасных микроорганизмов являются участки с высокой нагрузкой из-за путешественников. Речь идет о проливе Малое Море, Чивыркуйском и Баргузинском заливах, Посольском соре, заливе Провал и остальных.

Петербург, Москва, Байкал: куда в России едут туристы из Китая.

Фото: Phxere.com