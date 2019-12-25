В Ханое прошла "Симфония дружбы" от имени губернатора Петербурга.

В столице Вьетнама Ханое 25 ноября состоялся концерт "Симфония дружбы. Россия — Вьетнам" от имени губернатора Петербурга Александра Беглова. Мероприятие прошло в Оперном театре Министерства общественной безопасности Вьетнама "Хогыом". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Концерт организовали в рамках официального визита делегации Северной столицы во Вьетнам. Перед жителями и гостями Ханоя выступили ведущие артисты и творческие коллективы Петербурга.

Александр Беглов отметил исторические связи России и Вьетнама, а также роль культуры в укреплении отношений между странами. По его словам, советские специалисты участвовали в строительстве независимого Вьетнама, а тысячи вьетнамских студентов получали образование в ленинградских вузах.

Губернатор также напомнил о памяти первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и тех, кто боролся за независимость страны. Беглов подчеркнул, что наряду с развитием экономического сотрудничества важное значение имеют связи между людьми, а культурные мероприятия помогают народам лучше понимать друг друга.

Фото: пресс-служба Смольного