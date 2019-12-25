В лесах Ленобласти начались кабаньи "свадьбы": секачи ищут самок.

В лесах Ленинградской области и Карелии начался брачный период у диких кабанов. Одно из таких событий удалось зафиксировать фотоловушке во Всеволожском районе. На снимках запечатлено стадо самок с детёнышами, к которому присоединился крупный взрослый самец. Об этом сообщил Telegram-канал "Каждой твари по паре".

Биолог Павел Глазков пояснил, что самцы кабанов, которых называют секачами, большую часть года ведут одиночный образ жизни. Однако в период размножения, который приходится на ноябрь и декабрь, они начинают активно искать стада самок.

После спаривания со всеми самками одной группы секач отправляется на поиски следующего стада. Таким образом самец может посетить несколько групп животных за один брачный сезон.

Во время гона кабаны становятся менее осторожными и могут чаще выходить к автомобильным дорогам и окраинам населённых пунктов. В связи с этим автомобилистам и любителям лесных прогулок следует учитывать вероятность встречи с дикими животными.

Фото: стоп-кадр фотоловушки/ Висимский государственный природный биосферный заповедник

