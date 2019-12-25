Депутаты поддержали новые штрафы за парковку без оплаты в Петербурге.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за неоплаченную парковку. Для физических лиц взыскание вырастет с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц предлагается установить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В пояснительной записке необходимость изменений объясняется профилактикой и предупреждением правонарушений. Представитель губернатора Константин Сухенко отметил, что действующий штраф в 3 тысячи рублей установили ещё в 2015 году и теперь его считают недостаточным.

Фракция ЛДПР предлагала применять повышенные санкции только к водителям, которые скрывают или снимают регистрационные номера. Однако эту поправку депутаты не поддержали.

Также представители нескольких фракций выступили за одинаковый размер штрафа для граждан и организаций. Депутат Павел Иткин обратил внимание, что на практике компании могут перекладывать оплату взысканий на водителей, поэтому фактически наказывать будут именно их.

Депутат Михаил Амосов от фракции "Зелёные" объяснил необходимость повышения штрафов тем, что из-за увеличения стоимости парковки некоторым автомобилистам стало выгоднее оставлять машину на весь день и оплачивать взыскание вместо парковочного тарифа. При этом он также поддержал идею установить одинаковую сумму для физических и юридических лиц.

Амосов указал, что доказать в суде намеренное решение организации отправить водителя на неоплаченную парковку будет сложно. По его мнению, рассмотрение таких дел создаст дополнительную нагрузку на мировых судей.

Ранее против резкого увеличения штрафов выступали каршеринговые компании. Их представители сообщали, что из-за сбоев геолокации, в том числе во время атак беспилотников, сервисы ежемесячно получают до 600 постановлений, которые приходится оспаривать в суде. В "Делимобиле" предупреждали, что новые санкции могут негативно сказаться на финансовом положении компаний.

Во время обсуждения инициативы депутаты также выражали опасения, что после повышения штрафов автомобилисты начнут чаще оставлять машины во дворах жилых домов, чтобы не платить за парковку. Представители бизнеса предлагали расширить платные парковочные зоны и предусмотреть возможность досудебного обжалования взысканий для юридических лиц.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV