На Колтушских высотах снова задержали нарушителей на квадроциклах.

На территории памятника природы "Колтушские высоты" в Ленинградской области прошёл повторный рейд против незаконных заездов внедорожной техники. Инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий выявили водителей квадроциклов и составили на них административные протоколы. Один транспорт отправили на штрафстоянку.

В областном комитете по природным ресурсам отметили, что бесконтрольные поездки остаются серьёзной проблемой для этой территории. Водители выезжают на оборудованные пешеходные экотропы, повреждая почвенный слой и природный ландшафт.

Власти намерены усилить надзор за памятником природы и продолжить регулярные рейды для защиты местной экосистемы.

Проблема незаконных заездов на Колтушские высоты сохраняется несколько лет. В июне 2023 года во время экологической акции с участием 50 волонтёров здесь демонтировали самодельные трамплины, которые нарушители построили для прыжков на мотоциклах.

Фото: ООПТ Ленинградской области