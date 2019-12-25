Подставные ДТП с каршерингом принесли мошенникам более 4,3 млн рублей.

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор 19 фигурантам дела о мошенничестве в сфере страхования. Мурад Гаджиахмедов, Тимур Рагимов, Павел Кузнецов и ещё 16 человек признаны виновными в покушении на страховое мошенничество и хищении выплат организованной группой. Всем назначили реальные сроки лишения свободы.

По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, не позднее ноября 2022 года организатор схемы, обозначенный в материалах дела как Б., разработал план хищения денег у страховых компаний с помощью подставных дорожно-транспортных происшествий. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.

Для реализации замысла он создал организованную группу и привлёк к ней Рагимова, Гаджиахмедова, ещё одного фигуранта, обозначенного как А., и других соучастников. Каждому участнику отводилась определённая роль.

Участники схемы приобретали автомобили премиум-класса по договорам купли-продажи, но не регистрировали их на себя в ГИБДД и не оформляли полисы ОСАГО. Затем с использованием этих машин инсценировали аварии. В качестве второго автомобиля выбирали машины каршеринговых сервисов, водителей которых делали виновниками столкновений.

Премиальные автомобили заранее оставляли на парковках без водителей, а столкновения совершали так называемые пилоты за рулём каршеринговых машин. Места для инсценировок выбирали без камер видеонаблюдения, чтобы происшествия выглядели случайными. После этого номинальные владельцы повреждённых автомобилей обращались за страховым возмещением по полисам ОСАГО виновников. Выплаты за один случай могли достигать 400 тысяч рублей.

В схему также привлекали экспертов, которые указывали в актах наиболее дорогостоящие повреждения автомобилей. Сотрудникам ГИБДД участники сообщали ложные сведения об обстоятельствах аварий. Полученные от страховых компаний деньги распределяли между соучастниками.

С ноября 2022 года по апрель 2024-го в результате этой деятельности три страховые компании понесли ущерб не менее чем на 4,3 млн рублей. Всего для инсценировки ДТП использовали 29 автомобилей премиум-класса.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчина организовал скупку банковских карт для использования в мошенничестве. За оформление средств платежей дроперам платили от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV