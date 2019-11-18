У женщины серьезное расстройство памяти.

В Санкт‑Петербурге продолжаются поиски 78‑летней женщины, которая вышла из пансионата в поселке Стрельна и не вернулась. Об этом сообщили представители поисково‑спасательного отряда "Лиза Алерт".

По данным волонтёров, у пропавшей серьезное расстройство памяти, она не способна ориентироваться в пространстве и времени. Ситуация осложняется тем, что пенсионерка особенно уязвима и нуждается в срочной помощи.

Сейчас добровольцы отрабатывают версию, что пенсионерка может находиться в Московском районе. Оперативный штаб волонтеров развернули на Ленинском проспекте, 151.

Всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении женщины или видел человека, похожего на изображённого на ориентировке, просят сообщить на горячую линию отряда "Лиза Алерт".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге нашли сбежавших из детского сада девочек.

Фото: ВК/ "ЛизаАлерт" Питер