В Выборгском районе пропала 90-летняя пенсионерка

Сейчас на её поиски нацелены родственники, волонтеры "Лизы Алерт" и правоохранительные органы.

В Выборгском районе в Высоцке третий день ведутся поиски 90-летней пенсионерки, которая ушла из дома почти неделю назад. Об этом пишет 47news.

Пропавшую женщину зовут Валентина Сергеевна. Родственники забили тревогу тогда, когда пенсионерка перестала выходить на связь. Они обратились в воинскую часть и к волонтерам движения "Лиза Алерт". Помимо этого, были просмотрены камеры видеонаблюдения, установленные в частном секторе. Однако бабушка не попала в их эпицентр. Правоохранительным органам стало известно о пропаже пенсионерки 16 ноября. Они предполагают, что исчезнувшая могла уехать в Выборг. Сын и племянник пожилой женщины разыскивают её в отдельных лесах.

Пока местные жители и волонтеры искали женщину, выяснилось, что она в четверг проходила недалеко от воинской части, а в среду ночью была замечена на дороге к железнодорожной станции. Правоохранительные органы узнали у родственников, что раньше она работа бухгалтером, затем почтальоном и уборщицей в здании администрации

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге на территории Смоляного мыса прошёл субботник.

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