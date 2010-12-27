В Выборге на территории Смоляного мыса прошел субботник

Следующий субботник состоится 22 ноября. Администрация Выборгского района приглашает принять участие всех желающих.

В Выборге на территории Смоляного мыса состоялся субботник. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

На уборку приехали представители администрации Выборгского района, ООО "Региональное агентство системного и экологического менеджмента" (РАСЭМ), члены муниципального унитарного предприятия "Комбинат благоустройства" и учащиеся школ и университетов. За время субботника участники расчистили территорию вблизи здания архива, убрали ветки и прочие древесные отходы автомобильные покрышки.

Напомним, что в Выборге занимаются благоустройством Смоляного мыса. Работы осуществляются в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Приоритетным направлением этого проекта является проведение субботников.

Фото: пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти