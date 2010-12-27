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В Выборге благоустраивают территорию Смоляного мыса
Сегодня, 15:30
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arteliseev

В Выборге благоустраивают территорию Смоляного мыса

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На месте старого пляжа создают новую зону отдыха.

В рамках реализации проекта федерального конкурса по благоустройству городской среды исторических поселений и малых городов нашей страны, в Выборге происходит благоустройство Смоляного мыса, расположенного на линии Выборгского залива. На обновленной территории будет возведено пять смотровых площадок, детские и спортивные зоны, поле для пляжного волейбола, прокат велосипедов и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе выборгской администрации.

Работы по благоустройству планируют закончить уже в ноябре этого года. Сейчас строители создают освещение территории, спортивные объекты и малые архитектурные формы. 

Ранее мы сообщали, что 17 ноября центр Гатчины стал пешеходным на время проведения полумарафона.

Фото: vbglenobl.ru

Теги: благоустройство, зона отдыха
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня,

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