В Выборге благоустраивают территорию Смоляного мыса

На месте старого пляжа создают новую зону отдыха.

В рамках реализации проекта федерального конкурса по благоустройству городской среды исторических поселений и малых городов нашей страны, в Выборге происходит благоустройство Смоляного мыса, расположенного на линии Выборгского залива. На обновленной территории будет возведено пять смотровых площадок, детские и спортивные зоны, поле для пляжного волейбола, прокат велосипедов и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе выборгской администрации.

Работы по благоустройству планируют закончить уже в ноябре этого года. Сейчас строители создают освещение территории, спортивные объекты и малые архитектурные формы.

Ранее мы сообщали, что 17 ноября центр Гатчины стал пешеходным на время проведения полумарафона.

Фото: vbglenobl.ru