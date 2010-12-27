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В воскресенье центр Гатчины станет пешеходным
Сегодня, 10:32
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arteliseev

В воскресенье центр Гатчины станет пешеходным

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В центре города перекроют движения автомобилей.

В воскресенье, 17 ноября, в городе Гатчина Ленобласти пройдет юбилей Гатчинского полумарафона. 

Организаторы мероприятия заявляют, что участвовать в данном забеге будет свыше 3,5 тысяч как профессиональных спортсменов, так и простых любителей здорового образа жизни. Основная дистанция в забеге - 21 км. Стартуют любители бега уже в 12:00. 

Также для всех желающих созданы маршруты на 10,5 и 1,5 км. Они начнутся через 15 минут после главного забега.

Для комфортного и безопасного проведения мероприятия в центре Гатчины полностью. перекроют движение автомобилей, а также парковку авто. Общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области объявлен год спорта. В честь этого планируют создать фитнес-зал в каждом районном центре региона. Также к концу этого года появится единый интернет-портал про ЗОЖ.

Фото:vk.com/gatchinahalfmarathon

 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Новости Ленинградской области,

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