В Ленобласти планируют создать информационный портал про ЗОЖ

Предполагается, что сайт заработает уже в конце декабря этого года.

Как стало известно, в четверг, 14 ноября, Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" объявил конкурс на создание интернет-ресурса о здоровом образе жизни в Ленобласти.

Предпологается, что посетители ресурса смогут получать актуальную информацию о предстоящих спортивных мероприятиях в области. Также, в рамках проекта планируется создать интерактивную карту, с размещением на ней всевозможных спортобъектов, активного отдыха, а также центров здравоохранения.

Стартовая цена контракта на создание сайта составляет 2,5 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета. Сам сайт планируют сдать уже к 20 декабря этого года.

Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору планируют создать новые велодорожки.

Фото: pixabay.com