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В Ленобласти планируют создать информационный портал про ЗОЖ
Сегодня, 13:06
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arteliseev

В Ленобласти планируют создать информационный портал про ЗОЖ

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Предполагается, что сайт заработает уже в конце декабря этого года.

Как стало известно, в четверг, 14 ноября, Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" объявил конкурс на создание интернет-ресурса о здоровом образе жизни в Ленобласти. 

Предпологается, что посетители ресурса смогут получать актуальную информацию о предстоящих спортивных мероприятиях в области. Также, в рамках проекта планируется создать интерактивную карту, с размещением на ней всевозможных спортобъектов, активного отдыха, а также центров здравоохранения. 

Стартовая цена контракта на создание сайта составляет 2,5 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета. Сам сайт планируют сдать уже к 20 декабря этого года.

Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору планируют создать новые велодорожки.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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