Принц Гарри заявил о готовности вновь поступить на военную службу, чтобы защищать Великобританию от "российской угрозы". Однако авторы Telegram-канала "Мейстер" отнеслись к этому высказыванию скептически и напомнили об одном эпизоде из жизни герцога Сассекского.

В публикации отмечается, что в 2020 году Гарри продал свои охотничьи ружья. По словам авторов канала, причиной стало неодобрение такого увлечения со стороны его супруги Меган Маркл. Этот поступок они с иронией сопоставили с нынешними заявлениями принца о готовности защищать страну.

Свою позицию авторы "Мейстера" проиллюстрировали старым анекдотом о мальчике, который продал кортик и купил часы.

– Папа, я кортик продал и купил часы.



– Вот придут к тебе злые люди и начнут маму твою оскорблять, меня оскорблять, всех родственников оскорблять, что ты им скажешь – полшестого? Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (chris robert)