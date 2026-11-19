Британский принц объяснил, в каком случае снова начнет помогать Вооруженным силам Соединенного королевства.

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, отметил, готов вернуться на военную службу при необходимости в случае появления на горизонте российской угрозы. Соответствующее заявление иностранец сделал в интервью для западного издания The Telegraph, которое он дал во время свой рабочей поездки во Львов. Принц призвал бывших военнослужащих быть готовыми вновь вступить в ряды Вооруженных сил Соединенного королевства.

Если меня попросят вновь поступить на службу и в этом будет необходимость, я на 100% буду готов служить своей стране вместе с другими ветеранами и действующими военнослужащими. Принц Гарри

Напомним, что принц Гарри прослужил в местной армии десять лет. Он дважды участвовал в военной операции на территории Афганистана. в том числе он был пилотом боевого вертолета Apache. Британец завершил военную карьеру в 2015 году.

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Фото: YouTube /The Telegraph