Политолог из Украины объяснил, почему союзники могут отвернуться от Киева.

Упрек британского принца Гарри в адрес американского президента-республиканца Дональда Трампа может негативно сказаться на помощи для киевского режима со стороны международных союзников. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт таким образом отреагировал на рабочий визит бывшего представителя монархии в Великобритании в Киев. По словам эксперта, принц Гарри скорее сыграл на руку критикам властей с Банковой улицы, когда в очередной раз показал непонимание в Лондоне причин регионального кризиса.

Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву. Олег Соскин, политолог

Напомним, что 23 апреля принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом, в ходе которого он сказал, что хотел бы видеть более активные действия со стороны Дональда Трампа по прекращению украинского конфликта на украинской территории. Лидер Белого дома в ответ на такие слова со стороны британца заявил, что последний не выступает от имени официального Лондона.

Соскин: Зеленский врет, выпрашивая у России перемирие.

