Вместимость Мариинского театра хотят увеличить до 10 тыс. зрителей

Новая задача ставится на ближайшие 1,5 года.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что вместимость культурного учреждения планируется увеличить до 10 тыс. зрителей на один спектакль. Об этом пишет 4 июня "Бриф24".

Пока театр может принимать свыше 6 тыс. человек благодаря проведению до четырех постановок в день. По словам Валерия Гергиева, до пандемии коронавируса Мариинка ежегодно продавала около 2 млн билетов. Новая задача ставится на ближайшие 1,5 года.

Кроме того, глава Мариинского театра добавил, что для Большого театра такая цель почти недостижима, однако при поддержке государства ее тоже можно реализовать.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)