В Петербурге впервые представили духовную оперу о жизни князя Владимира

В Петербурге представили первую в истории духовную оперу о жизни князя Владимира. Жанр зародился еще в XIX веке, но приобрел популярность в наши дни, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 июля.
По словам создателей, главная цель – раскрыть нравственную сторону эпохальных событий. В основу сюжета легли малоизвестные летописные факты.
Очень много информации, очень много интонаций, это – не просто канцоны и романсы с оперным наполнением и симфоническим оркестром, это – именно оперные монологи.
Рустам Сагдиев, дирижер
Главные партии исполнили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.
Ранее на Piter.TV: в Ратной палате заработала выставка, посвященная 330-летию ВМФ.
Фото: pxhere
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