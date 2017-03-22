В Петербурге впервые представили духовную оперу о жизни князя Владимира

Главные партии исполнили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

В Петербурге представили первую в истории духовную оперу о жизни князя Владимира. Жанр зародился еще в XIX веке, но приобрел популярность в наши дни, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 июля.

По словам создателей, главная цель – раскрыть нравственную сторону эпохальных событий. В основу сюжета легли малоизвестные летописные факты.

Очень много информации, очень много интонаций, это – не просто канцоны и романсы с оперным наполнением и симфоническим оркестром, это – именно оперные монологи. Рустам Сагдиев, дирижер

Главные партии исполнили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Ранее на Piter.TV: в Ратной палате заработала выставка, посвященная 330-летию ВМФ.

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