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В Петербурге впервые представили духовную оперу о жизни князя Владимира
Сегодня, 13:23
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В Петербурге впервые представили духовную оперу о жизни князя Владимира

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Главные партии исполнили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

В Петербурге представили первую в истории духовную оперу о жизни князя Владимира. Жанр зародился еще в XIX веке, но приобрел популярность в наши дни, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 июля. 

По словам создателей, главная цель – раскрыть нравственную сторону эпохальных событий. В основу сюжета легли малоизвестные летописные факты. 

Очень много информации, очень много интонаций, это – не просто канцоны и романсы с оперным наполнением и симфоническим оркестром, это – именно оперные монологи. 

Рустам Сагдиев, дирижер 

Главные партии исполнили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. 

Ранее на Piter.TV: в Ратной палате заработала выставка, посвященная 330-летию ВМФ. 

Фото: pxhere 

Теги: мариинский театр, опера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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