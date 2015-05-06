Опера "Валькирия"

Оперу покажут 24 июля в Мариинском театре, начало – в 17:00. Для зрителей старше 12 лет.

Вторая часть тетралогии "Кольцо нибелунга" Рихарда Вагнера. Буря обрушится на слушателей с первых тактов: эта симфоническая картина – одна из самых эффектных у автора.

Между событиями "Золота Рейна", предыдущей оперы тетралогии, и "Валькирии" прошло не меньше 20 лет. По сюжету в мире все идет не так, нарушено равновесие, исчезла гармония. Кашу, которую заварили боги, расхлебывают люди.

"Валькирия" – музыкальная психодрама. Оркестр раскроет все, что заключено во взгляде Зиглинды на Зигмунда.

Фото: пресс-служба Мариинского театра