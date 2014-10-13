В Петербурге мужчина инсценировал угон автомобиля, чтобы не выплачивать кредит

Машину перегнали в Минеральные Воды.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Как рассказали в надзорном ведомстве 12 августа, в мае прошлого года фигурант сообщил в отдел полиции о том, что кто-то угнал его автомобиль Land Rover за 2,3 млн рублей, припаркованный на улице Репищева. На основании заявления возбудили уголовное дело.

В результате выяснилось, что обвиняемый соврал: на самом деле он не мог оплачивать кредит, взятый под залог транспортного средства на раскрутку бизнеса. Таким образом злоумышленник решил избавиться от платежей. Машину перегнали в Минеральные Воды.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV