Подросток получил условный срок за групповое избиение сверстника у ТРК "Невский"

Драка была записана на видео и впоследствии опубликована в мессенджере.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении подростка 2010 года рождения, которому вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 11 августа.

В июне прошлого года фигурант вместе со своими знакомыми избил другого сверстника возле торгово-развлекательного центра "Невский". Часть из них спровоцировала конфликт с потерпевшим по переписке, затем все они встретились, и злоумышленники совершили жестокое нападение. Драка была записана на видео и впоследствии опубликована в мессенджере.

Обвиняемый признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на 1 год.

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Мурманской области жестоко избил мужчину на проспекте Испытателей.

Фото: Piter.TV