В ОП предложили ввести пособие на оплату услуг няни для семей с детьми

В России предложили ввести пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми в качестве одной из мер демографической поддержки. Такую позицию в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, на территории страны сейчас развивается система "социальных нянь". Она действует в рамках социального обслуживания население. Услуги кратковременного присмотра за детьми предоставляются, в частности, многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами и семьям участников специальной военной операции (СВО).
Услуги няни всегда будут дорогими, поэтому, как один из выходов, я вижу необходимость введения пособия на няню, которое помогло бы семьям с детьми оплачивать такой уход. Это дало бы родителям возможность выйти на работу.
Сергей Рыбальченко, эксперт
Активист добавил, что властям необходимо не только расширять категории получателей такой поддержки, но и переходить от кратковременного присмотра к более длительным форматам ухода за детьми. Они позволят родителям, прежде всего матерям, выйти на работу.
В ОП предложили мотивировать людей создавать "территории трезвости".
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все