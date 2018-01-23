В ОП предложили ввести пособие на оплату услуг няни для семей с детьми

Сергей Рыбальченко назвал еще одну меру поддержки семей и демографии в России.

В России предложили ввести пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми в качестве одной из мер демографической поддержки. Такую позицию в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, на территории страны сейчас развивается система "социальных нянь". Она действует в рамках социального обслуживания население. Услуги кратковременного присмотра за детьми предоставляются, в частности, многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами и семьям участников специальной военной операции (СВО).

Услуги няни всегда будут дорогими, поэтому, как один из выходов, я вижу необходимость введения пособия на няню, которое помогло бы семьям с детьми оплачивать такой уход. Это дало бы родителям возможность выйти на работу. Сергей Рыбальченко, эксперт

Активист добавил, что властям необходимо не только расширять категории получателей такой поддержки, но и переходить от кратковременного присмотра к более длительным форматам ухода за детьми. Они позволят родителям, прежде всего матерям, выйти на работу.

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