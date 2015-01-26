В ОП предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров

Владислав Гриб указал, что государство может помочь не только финансово населению, но также положительно повлиять на состояние их здоровья.

На российской территории следует ввести бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, внедрять такую систему в стране следует поэтапно. Для реализации задачи следует использовать местные возможности в регионах и федеральные субсидии.

Я считаю, что у нас иногда санатории в межсезонье не загружены, есть свободные места. Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дня. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт уверен, что подобная поддержка пожилого населения может не только финансово поддержать граждан, но также положительно повлияет на состояние их здоровья. В ОП добавили, что в первую очередь государству важно предоставить возможность отдыха пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока.

В ОП считают, что МРОТ в России должен быть не менее 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv